Ромуло: «Вернусь в Россию 12 января»

Полузащитник «Спартака» Ромуло, желающий разорвать контракт с «красно-белыми», чтобы перейти во «Фламенго», пока не знает, чем закончится эта ситуация:

«Я хочу играть в Бразилии, но пока не могу говорить о чем-либо с уверенностью. Я вернусь в Россию 12 января. Жду, что ситуация разрешится, но определенности пока нет».

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец уже подписал контракт с «Фламенго» на три года. Однако, судя по всему, «Спартак» не намерен отпускать игрока бесплатно.