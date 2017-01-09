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Ромуло: «Вернусь в Россию 12 января»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Фламенго, Ромуло
Сегодня, 15:31 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Ромуло, желающий разорвать контракт с «красно-белыми», чтобы перейти во «Фламенго», пока не знает, чем закончится эта ситуация:

«Я хочу играть в Бразилии, но пока не могу говорить о чем-либо с уверенностью. Я вернусь в Россию 12 января. Жду, что ситуация разрешится, но определенности пока нет».

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец уже подписал контракт с «Фламенго» на три года. Однако, судя по всему, «Спартак» не намерен отпускать игрока бесплатно.

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