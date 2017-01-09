Ромуло: «Вернусь в Россию 12 января»
Сегодня, 15:31 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Ромуло, желающий разорвать контракт с «красно-белыми», чтобы перейти во «Фламенго», пока не знает, чем закончится эта ситуация:
«Я хочу играть в Бразилии, но пока не могу говорить о чем-либо с уверенностью. Я вернусь в Россию 12 января. Жду, что ситуация разрешится, но определенности пока нет».
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец уже подписал контракт с «Фламенго» на три года. Однако, судя по всему, «Спартак» не намерен отпускать игрока бесплатно.
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Или войдите через
Но и немотивированный игрок тоже не особо то и нужен.
Жаль, травмы подкосили Рома(
БУГАГАГАГГАГААГЫГЫГЫГГЫГЫЫ
Вот на этого можно.19 лет.Felipe Vizeu кто такой...
https://www.youtube.com/watch?v=Sg4xIheKWKA