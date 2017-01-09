Жиру: «Я близок к тому, чтобы продлить контракт с „Арсеналом“»
Сегодня, 16:30 | Источник: eurosport.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру намекнул на то, что в ближайшее время он поставит подпись под новым трудовым договором с «канонирами»:
«Я близок к тому, чтобы продлить контракт с „Арсеналом“. Это знак доверия. Хочу продолжить свое приключение в „Арсенале“. Здесь я хорошо себя чувствую.
Когда я разговаривал с Венгером, он всегда говорил мне, что я являюсь важным игроком для команды. Я знаю, на что способен. Мне лишь нужно проявлять терпение, работать на тренировках и ждать своего часа».
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