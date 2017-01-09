Рейтинг@Mail.ru

Жиру: «Я близок к тому, чтобы продлить контракт с „Арсеналом“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Жиру Оливье
Сегодня, 16:30 | Источник: eurosport.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру намекнул на то, что в ближайшее время он поставит подпись под новым трудовым договором с «канонирами»:

«Я близок к тому, чтобы продлить контракт с „Арсеналом“. Это знак доверия. Хочу продолжить свое приключение в „Арсенале“. Здесь я хорошо себя чувствую.

Когда я разговаривал с Венгером, он всегда говорил мне, что я являюсь важным игроком для команды. Я знаю, на что  способен. Мне лишь нужно проявлять терпение, работать на тренировках и ждать своего часа».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
311
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:48 Де Бур: «Не думаю, что работа в „Интере“ подмочила мою репутацию» 6
14:35 Кокорин: «Сейчас бы не поехал в Китай» 43
14:17 Суарес: «В матче с „Атлетиком“ нужно с первой минуты взяться за дело, чтобы пройти дальше» 19
14:03 Дуглас Коста: «Отдадим все силы, чтобы удачно выступить во второй части сезона» 1
13:47 Дрогба: «Надеюсь, что сдержу обещание и вернусь в „Марсель“» 5
13:37 Агент: «У Бакки есть лишь одно желание: играть за „Милан“» 4
12:28 Чичарито: «Я бы хотел и дальше играть в Бундеслиге» 2
11:55 Конте: «Будущее Терри? Такие решения должен принимать клуб, а не я один» 7
11:07 Моуриньо: «Возможно, Рэшфорд сможет опередить Руни по количеству голов за МЮ» 14
10:21 Энрике: «Я бы хотел сказать, что „Барселона“ играла плохо, но это не так» 14
все материалы по этой теме
Турниры