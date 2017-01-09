Тренер, обвинивший Ибрагимовича в допинге, заплатит штраф за клевету
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед, Ювентус, Ибрагимович Златан
Сегодня, 16:43 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выиграл суд против бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона, который весной прошлого года предположил, что швед использовал допинг во время выступлений за итальянский «Ювентус».
Сообщается, что окружной суд Карлстада признал Карлссона виновным в клевете и постановил того выплатить Ибрагимовичу компенсацию в размере 24 тысячи шведских крон (2.5 тысячи в переводе на евро).
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