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Дайер: «Если этот состав „Тоттенхэма“ ничего не выиграет за 5 лет, мы разочаруемся»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Тоттенхэм, Дайер Эрик
Сегодня, 16:52 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер считает, что нынешнее поколение игроков «шпор» просто обязано завоевать титулы с командой, чтобы потом не сожалеть об упущенном:

«В футболе главное - выигрывать трофеи.

Если с нынешним составом мы ничего не выиграем за 5 лет, то будем разочарованы.

Нам нужно продолжать работать и развиваться, ведь нам есть куда расти и к чему стремиться: мы очень хотим выигрывать титулы».

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