Дайер: «Если этот состав „Тоттенхэма“ ничего не выиграет за 5 лет, мы разочаруемся»
Сегодня, 16:52 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер считает, что нынешнее поколение игроков «шпор» просто обязано завоевать титулы с командой, чтобы потом не сожалеть об упущенном:
«В футболе главное - выигрывать трофеи.
Если с нынешним составом мы ничего не выиграем за 5 лет, то будем разочарованы.
Нам нужно продолжать работать и развиваться, ведь нам есть куда расти и к чему стремиться: мы очень хотим выигрывать титулы».
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