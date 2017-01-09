Дайер: «Если этот состав „Тоттенхэма“ ничего не выиграет за 5 лет, мы разочаруемся»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер считает, что нынешнее поколение игроков «шпор» просто обязано завоевать титулы с командой, чтобы потом не сожалеть об упущенном:

«В футболе главное - выигрывать трофеи.

Если с нынешним составом мы ничего не выиграем за 5 лет, то будем разочарованы.

Нам нужно продолжать работать и развиваться, ведь нам есть куда расти и к чему стремиться: мы очень хотим выигрывать титулы».