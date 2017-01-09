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«Спартак» претендует на капитана «Саутгемптона» Фонте

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Саутгемптон, Челси, Фонте Жозе, Иванович Бранислав
Сегодня, 17:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, «Спартак» ищет варианты укрепления защитной линии в клубах английской Премьер-Лиги.

Сообщается, что «красно-белые» предпримут попытку подписать 33-летнего защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте, который накануне попросил руководство «святых» выставить его на трансфер.

Также отмечается, что «Спартак» контактировал с представителями защитника «Челси» Бранислава Ивановича, однако шансы московского клуба приобрести 32-летнего серба малы, так как у игрока есть более заманчивое предложение от китайского клуба.

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