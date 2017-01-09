«Спартак» претендует на капитана «Саутгемптона» Фонте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Саутгемптон, Челси, Фонте Жозе, Иванович Бранислав
Сегодня, 17:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, «Спартак» ищет варианты укрепления защитной линии в клубах английской Премьер-Лиги.
Сообщается, что «красно-белые» предпримут попытку подписать 33-летнего защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте, который накануне попросил руководство «святых» выставить его на трансфер.
Также отмечается, что «Спартак» контактировал с представителями защитника «Челси» Бранислава Ивановича, однако шансы московского клуба приобрести 32-летнего серба малы, так как у игрока есть более заманчивое предложение от китайского клуба.
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Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=BFP9SE_izuE&list=RDBFP9SE_izuE
Еще попытка. Давай.
Да ты видать как майданутый - те тоже также неадекватны.
У вас в конюшне таких полно лосина,березы,игнат,осетин,костолом,рекордсмен
про чемпиона России и там начинают визжать!
перед пенсией подобрать,
тогда и в воде не утонут!
Сидит Федун с Каррерой, смотрят АПЛ.
- Смотри, говорит Массимо, - Фонте здорово подстраховал.
И вот у журналюг есть новая тема. И есть мы - раздуватели этой темы.)))
Поаккуратнее там с бэд трипами... надеюсь, это не заразно? :))
Если ты про Соккер - то всё по-старому, а как иначе? Удивляешься, как-будто в кругосветное плавание мотался, а не 7 дней Нового Года праздновал :))
Я ловил прекрасные бэд трипы,весело проводил время в разных местах,все хорошо, втягиваюсь потихоньку опять в обычные,серые дни. Вот визу сегодня еще оформлял)
А вы тут чо как,тоже весело время проводили? Все в интернетах ваших,да за компутером на Соккере?)
И все, глорики зинита стали резко болеть за другие клубы.
у вас и так в клуппе 11 на поле и 3 на лавке,
к вам даже реально с фнл ребята ни хотят идти!!!
которые купил еврей!
все мы видим,какие они золотые в лч,вечно последние