«Спартак» претендует на капитана «Саутгемптона» Фонте

По информации источника, «Спартак» ищет варианты укрепления защитной линии в клубах английской Премьер-Лиги.

Сообщается, что «красно-белые» предпримут попытку подписать 33-летнего защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте, который накануне попросил руководство «святых» выставить его на трансфер.

Также отмечается, что «Спартак» контактировал с представителями защитника «Челси» Бранислава Ивановича, однако шансы московского клуба приобрести 32-летнего серба малы, так как у игрока есть более заманчивое предложение от китайского клуба.