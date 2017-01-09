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В ФИФА возмущены решением «Барселоны» проигнорировать церемонию в Цюрихе

Соккер.Ру // Заграница: события, Барселона
Сегодня, 17:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

В ФИФА возмущены решением «Барселоны» проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года, которая пройдет в Цюрихе, сообщает испанская пресса. Напомним, нападающие каталонцев Лионель МессиЛуис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не примут участия в гала-вечере, так как клуб поставил в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Месси вошел в тройку претендентов на главную награду церемонии, а Суарес, Иньеста и Пике могут попасть в символическую сборную года.

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