В ФИФА возмущены решением «Барселоны» проигнорировать церемонию в Цюрихе
Сегодня, 17:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
В ФИФА возмущены решением «Барселоны» проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года, которая пройдет в Цюрихе, сообщает испанская пресса. Напомним, нападающие каталонцев Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не примут участия в гала-вечере, так как клуб поставил в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».
Месси вошел в тройку претендентов на главную награду церемонии, а Суарес, Иньеста и Пике могут попасть в символическую сборную года.
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Вчера
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Совсем каталонцы совесть потеряли, не стоит им плевать в колодец из которого они пьют)
как рональда с бадром будут кричать siiiiii?
При Гвардиоле могли и без нападающего выиграть матч, а тут..
Ответ болельщику Атлетика)
не скандал: криро плачет от слов дедушки блаттера и грозится не приехать на вручение зм
скандал: игроки барсы отказались посетить церемонию по причине подготовки к важному матчу
Ты Чё возмущается за Наши взносы - Бабло .....
Всё идёт по плану подготовки команды Барселоны
Утри нос бюрократам от футбола
Иш ты какой норов у ФИФА, то Ерёменко им помешал то им вада снится как клизьма от запоров мозгов...
Надеюсь нападение выручит как всегда
Видимо нормального президента фифа никогда не будет..
Одна только идея увеличить число команда на ЧМ до 48 чего стоит?))
p.s.
причем, как по мне, причина очень даже уважительная и не из пальца высосанная. матч важный предстоит, и легким он точно не будет - нужна основа, основа подготовленная. раздуть из этого скандал - замечательный ход для пиар компании сами знаете кого