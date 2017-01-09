Пюэль: «Фонте не будет играть в следующем матче»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль сообщил, что капитан команды Жозе Фонте не примет участия в полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ливерпулем».

«Фонте не будет играть в следующем матче. Посмотрим, что будет дальше».

Накануне прошла информация, что Фонте попросил выставить его на трансфер, а уже сегодня сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Спартака».