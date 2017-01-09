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Пюэль: «Фонте не будет играть в следующем матче»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: 11.01.2017, 22:45
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: игроки, Фонте Жозе, Пюэль Клод
Сегодня, 17:40 | Источник: Твиттер ФК "Саутгемптон" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль сообщил, что капитан команды Жозе Фонте не примет участия в полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ливерпулем».

«Фонте не будет играть в следующем матче. Посмотрим, что будет дальше».

Накануне прошла информация, что Фонте попросил выставить его на трансфер, а уже сегодня сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Спартака».

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