Пюэль: «Фонте не будет играть в следующем матче»
Матч: Саутгемптон-:-Ливерпуль
Начало матча: 11.01.2017, 22:45
Сегодня, 17:40 | Источник: Твиттер ФК "Саутгемптон" | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль сообщил, что капитан команды Жозе Фонте не примет участия в полуфинальном матче Кубка Лиги с «Ливерпулем».
«Фонте не будет играть в следующем матче. Посмотрим, что будет дальше».
Накануне прошла информация, что Фонте попросил выставить его на трансфер, а уже сегодня сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Спартака».
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