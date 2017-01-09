Агент: «Сильно сомневаюсь, что Фонте захочет играть в России»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что «Спартак» заинтересовался защитником «Саутгемптона» Жозе Фонте.

«Насколько я знаю, „Саутгемптон“ не готов отпускать игрока, и на этом, думаю, вопрос исчерпывается. Они не готовы были его отпускать в прошлом году, не готовы и в этом. Думаю, английский клуб понимает, что много на этом трансфере не заработает, при этом на рынке найти сейчас игрока, который бы играл на таком же уровне, непросто. Игрок уже делал публичные заявления с просьбой отпустить его, но клуб не дал разрешения, значит, вряд ли могут быть какие-либо переговоры.

У меня, во-первых, есть большие сомнения, что он хочет играть в России на данном этапе. Во-вторых, многое зависит от того, сколько готов платить клуб.

Московский „Спартак“ хочет игрока, который приедет и сразу заиграет на определенном уровне. Они хотят, по всей вероятности, футболиста с определенным опытом. На рынке есть и другие интересные игроки, но надо понимать, что зимний рынок очень ограничен, и не все клубы готовы сейчас отпускать кого-то, потому что им придется искать замену. Думаю, приобретение Фонте станет непростой задачей».

Фонте выступает за «Саутгемптон» с 2010 года, он принял участие в 259 играх команды, в которых отметился 15 голами.