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Витиньо прибыл в расположение ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Витиньо
Сегодня, 19:12 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий ЦСКА Витиньо прибыл в расположение «армейцев» и уже завтра приступит к тренировкам вместе с основным составом клуба.

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», — сообщает ЦСКА в своем «твиттере».

Бразилец на протяжении двух сезонов был в аренде в «Интернасьонале». ЦСКА игрок принадлежит с 2013 года.

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