Витиньо прибыл в расположение ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо прибыл в расположение «армейцев» и уже завтра приступит к тренировкам вместе с основным составом клуба.

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», — сообщает ЦСКА в своем «твиттере».

#Витиньо возвращается в #ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением! pic.twitter.com/5cqasmAb0s — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 января 2017 г.

Бразилец на протяжении двух сезонов был в аренде в «Интернасьонале». ЦСКА игрок принадлежит с 2013 года.