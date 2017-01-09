Витиньо прибыл в расположение ЦСКА
Сегодня, 19:12 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий ЦСКА Витиньо прибыл в расположение «армейцев» и уже завтра приступит к тренировкам вместе с основным составом клуба.
«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», — сообщает ЦСКА в своем «твиттере».
Бразилец на протяжении двух сезонов был в аренде в «Интернасьонале». ЦСКА игрок принадлежит с 2013 года.
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а нападающего другого подыскивают....
Знатное укрепление передней линии.
Теперь бы ещё зад поддержать.Двумя руками, чтобы дно не оторвало.
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