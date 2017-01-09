«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса

Как и анонсировалось ранее, «Краснодар» оформил трансфер защитника Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним левым беком рассчитан на 4.5 года.

Предыдущим клубом игрока был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги.

За венгерский клуб бек выступал с начала 2015 года. За это время он провел 71 поединок, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач. Также на его счету 8 матчей и 1 гол за сборную Эквадора.