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«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Краснодар, Ференцварош, Рамирес Кристиан
Сегодня, 19:32 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и анонсировалось ранее, «Краснодар» оформил трансфер защитника Кристиана Рамиреса. Контракт с 22-летним левым беком рассчитан на 4.5 года.

Предыдущим клубом игрока был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. 

За венгерский клуб бек выступал с начала 2015 года. За это время он провел 71 поединок, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач. Также на его счету 8 матчей и 1 гол за сборную Эквадора. 

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