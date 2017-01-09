Боатенг может пропустить оба матча с «Арсеналом»

Центральный защитник «Баварии» Джером Боатенг рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Сегодня врач мюнхенцев выступил с заявлением относительно состояния здоровья бека и сообщил, что Боатенг будет восстанавливаться еще шесть недель после операции на сухожилии правой грудной мышцы.

Таким образом, Джером точно не сыграет в домашнем матче с «Арсеналом» 15 февраля, а его участие в ответной игре 7 марта остается под большим вопросом.

Тем временем, у мюнхенцев осталось только 2 центральных защитника - Матс Хуммельс и Хави Мартинес. Еще один центрбек, Хольгер Бадштубер, намерен зимой покинуть команду.