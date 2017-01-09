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Боатенг может пропустить оба матча с «Арсеналом»

Матч: БаварияБавария-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Боатенг Джером
Сегодня, 19:47 | Источник: Kicker.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Центральный защитник «Баварии» Джером Боатенг рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Сегодня врач мюнхенцев выступил с заявлением относительно состояния здоровья бека и сообщил, что Боатенг будет восстанавливаться еще шесть недель после операции на сухожилии правой грудной мышцы.

Таким образом, Джером точно не сыграет в домашнем матче с «Арсеналом» 15 февраля, а его участие в ответной игре 7 марта остается под большим вопросом.

Тем временем, у мюнхенцев осталось только 2 центральных защитника - Матс Хуммельс и Хави Мартинес. Еще один центрбек, Хольгер Бадштубер, намерен зимой покинуть команду.

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