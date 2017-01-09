Агент: «Хесе не видит своего будущего в ПСЖ»

Армандо Уфарте, агент нападающего ПСЖ Хесе, рассказал, что его клиент намерен покинуть парижан.

«Пока ничего не решено, тем более есть еще несколько недель трансферного окна. Знаю точно, что Хесе не видит своего будущего в ПСЖ. Он намерен выбрать лучшее из тех предложений, которые поступили. А пока Хесе будет усиленно работать на тренировках, чтобы быть в хорошей форме.

С „Лас-Пальмасом“ договоренности нет, хотя Хесе нравится и команда, и работа главного тренера Сетьена. Однако вся подобная информация - слухи, мы хотим понять позицию ПСЖ».