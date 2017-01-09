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Девич: «Ко мне есть определенный интерес из России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Девич Марко
Сегодня, 20:21 | Источник: football24.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своих различных вариантах продолжения карьеры.

«Не могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду. Но определенный интерес есть. Всегда найдутся команды, которым нужен нападающий. Это такая позиция, которая нужна команде в 90 процентах случаев. Предложения есть, некоторые из них достаточно конкретные, но где-то какая-то несогласованность, какие-то мелочи тормозят процесс.

Может так случиться, что уже через пять дней буду в новой команде. Или буду искать ее еще месяц. Это непредсказуемый процесс. Официальных предложений от украинских команд не поступало. Российские клубы? Не буду скрывать: определенный интерес ко мне существует. Поэтому все может быть».

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