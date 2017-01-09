Иско пропустит два матча с «Севильей»

Полузащитник «Реала» Иско пропустит ближайшие матчи команды. Футболист почувствовал дискомфорт в последней игре «сливочных» с «Гранадой» (5:0) и теперь будет вынужден пропустить ответную встречу Кубка Испании с «Севильей», а также еще одно рандеву с андалусийцами в чемпионате Испании.

Иско сделал дубль в матче с «Гранадой», от того 24-летнему испанцу еще обиднее выпадать из строя.