Иско пропустит два матча с «Севильей»
Сегодня, 20:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Иско пропустит ближайшие матчи команды. Футболист почувствовал дискомфорт в последней игре «сливочных» с «Гранадой» (5:0) и теперь будет вынужден пропустить ответную встречу Кубка Испании с «Севильей», а также еще одно рандеву с андалусийцами в чемпионате Испании.
Иско сделал дубль в матче с «Гранадой», от того 24-летнему испанцу еще обиднее выпадать из строя.
Другие материалы по теме:
07 января 2017
06 января 2017
05 января 2017
Или войдите через
Ждем теперь дубль Хамеса)