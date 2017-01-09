Рейтинг@Mail.ru

Иско пропустит два матча с «Севильей»

Матч: СевильяСевилья-:-РеалРеал
Начало матча: 12.01.2017, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Иско
Сегодня, 20:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Иско пропустит ближайшие матчи команды. Футболист почувствовал дискомфорт в последней игре «сливочных» с «Гранадой» (5:0) и теперь будет вынужден пропустить ответную встречу Кубка Испании с «Севильей», а также еще одно рандеву с андалусийцами в чемпионате Испании.

Иско сделал дубль в матче с «Гранадой», от того 24-летнему испанцу еще обиднее выпадать из строя.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:51
ответ пользователю 89640510311 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:47 Боатенг может пропустить оба матча с «Арсеналом» 3
08:21 Голкипер «Дженоа» Перин - вне игры до конца сезона 2
07 января 2017
17:40 Алькантара угодил в лазарет «Баварии» с мышечной травмой бедра 4
10:44 «РБ Лейпциг» потерял Вернера из-за травмы на тренировке 2
09:52 Реми дебютирует в составе «Кристал Пэлас» 1
09:48 Ламела вернулся в «Рому» для лечения 7
08:23 Тиагу Мендеш вернулся в строй 0
06 января 2017
20:43 Фото Коутиньо и Старридж приступили к тренировкам в общей группе «Ливерпуля» 9
05 января 2017
14:14 Коклен пропустит около месяца 4
00:03 «Эвертон» потерял Боласи почти на год 2
все материалы по этой теме
Турниры