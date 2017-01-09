«Севилья» арендовала Йоветича
Сегодня, 20:39 | Источник: Твиттер Танкреди Палмери | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в «Севилье», сообщает журналист Танкреди Палмери. Испанский клуб арендовал 27-летнего форварда. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.
Также футболистом интересовался «Спартак», но тот не захотел переезжать в РФПЛ.
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