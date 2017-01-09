«Севилья» арендовала Йоветича

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в «Севилье», сообщает журналист Танкреди Палмери. Испанский клуб арендовал 27-летнего форварда. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Также футболистом интересовался «Спартак», но тот не захотел переезжать в РФПЛ.