«Ницца» расторгла контракт с Бодмером
Сегодня, 20:50 | Источник: ФК "Ницца" | Редакция: Дмитрий Кристя
Опорник «Ниццы» Матье Бодмер расторг контракт с клубом. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. У 34-летнего игрока было еще полгода по контракту, но соглашение решили расторгнуть сейчас. По слухам, хавбек хочет вернуться в «Кан», где он когда-то начинал свою карьеру.
В этом сезоне Бодмер провел 17 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Другие материалы по теме:
Вчера
07 января 2017
15:27 Стажила покинул «Кубань» 2
06 января 2017
23:29 Слухи «Лацио» и Билья близки к продлению контракта 4
08:36 Слухи Моуриньо хочет оставить Кэррика в МЮ еще на год 5
05 января 2017
04 января 2017
03 января 2017
22:07 Официально «Гамбург» расторг контракт со Спахичем 4
Или войдите через