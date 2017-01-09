«Ницца» расторгла контракт с Бодмером

Опорник «Ниццы» Матье Бодмер расторг контракт с клубом. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. У 34-летнего игрока было еще полгода по контракту, но соглашение решили расторгнуть сейчас. По слухам, хавбек хочет вернуться в «Кан», где он когда-то начинал свою карьеру.

В этом сезоне Бодмер провел 17 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.