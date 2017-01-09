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«Ницца» расторгла контракт с Бодмером

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, Ницца, Бодмер Матье
Сегодня, 20:50 | Источник: ФК "Ницца" | Редакция: Дмитрий Кристя

Опорник «Ниццы» Матье Бодмер расторг контракт с клубом. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. У 34-летнего игрока было еще полгода по контракту, но соглашение решили расторгнуть сейчас. По слухам, хавбек хочет вернуться в «Кан», где он когда-то начинал свою карьеру.

В этом сезоне Бодмер провел 17 матчей за «Ниццу» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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