Гризманн не попал в символическую сборную года ФИФА

Обнародована символическая сборная 2016 года по версии ФИФА. Интересно, что в нее не попал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, хотя он числится в тройке претендентов на звание игрока года.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все - «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все - «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).