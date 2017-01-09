Рейтинг@Mail.ru

Гризманн не попал в символическую сборную года ФИФА

Соккер.Ру // Заграница: события, Нойер Мануэль, Алвес Даниэль, Пике Жерар, Рамос Серхио, Марсело, Модрич Лука, Кроос Тони, Иньеста Андрес, Месси Лионель, Суарес Луис, Роналду Криштиану
Сегодня, 20:57 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародована символическая сборная 2016 года по версии ФИФА. Интересно, что в нее не попал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, хотя он числится в тройке претендентов на звание игрока года.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все - «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все - «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:31
ответ пользователю No problem (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:31
ответ пользователю Deoniks (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:25, редактировал Сегодня 21:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:23
ответ пользователю gentoosiast (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:21, редактировал Сегодня 21:24
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:15
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:14
ответ пользователю big lazy robot (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:13
ответ пользователю jet_set (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:10
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:10
ответ пользователю Конор МакГрегор (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:10, редактировал Сегодня 21:10
ответ пользователю Ла Лига рулит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:09
ответ пользователю jet_set (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:08, редактировал Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:24 «Атлетико Насьональ» получил приз за честную игру 0
21:14 Фото Роналду прибыл в Цюрих в компании модели Джорджины Родригес 29
21:05 Фото Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» признаны лучшими болельщиками года 9
19:23 «Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала ЛЕ в Харькове 13
17:21 В ФИФА возмущены решением «Барселоны» проигнорировать церемонию в Цюрихе 75
16:43 Фото Тренер, обвинивший Ибрагимовича в допинге, заплатит штраф за клевету 12
Станислав Горин
Расширение ЧМ – подарок для России
Не только Колосков против увеличения числа участников ЧМ. «Соккер.ру» объясняет позицию ФИФА, поскольку многие не поняли идею, которую завтра планируют одобрить.
Комментариев: 15
11:35 Ева Лонгория будет ведущей церемонии вручения наград ФИФА 4
11:17 Видео Пике - Тебасу о судействе: «Ты это видел? Да, ты!» 158
08:43 «Ювентус» обновил рекорд Серии А по количеству побед подряд в домашних матчах 7
все материалы по этой теме
Турниры