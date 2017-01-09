Гризманн не попал в символическую сборную года ФИФА
Соккер.Ру // Заграница: события, Нойер Мануэль, Алвес Даниэль, Пике Жерар, Рамос Серхио, Марсело, Модрич Лука, Кроос Тони, Иньеста Андрес, Месси Лионель, Суарес Луис, Роналду Криштиану
Сегодня, 20:57 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародована символическая сборная 2016 года по версии ФИФА. Интересно, что в нее не попал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, хотя он числится в тройке претендентов на звание игрока года.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все - «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все - «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
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Не только Колосков против увеличения числа участников ЧМ. «Соккер.ру» объясняет позицию ФИФА, поскольку многие не поняли идею, которую завтра планируют одобрить.
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Роналду пропихнули. на его место.
Роналду пропихнули. на его место.
У Гризмана нет фанатов столько.
У Гризмана нет фанатов столько.
Ну ты спалился паренек конкретно. На гей сайтах сидишь видать, раз знаешь, что у них там происходит) Впрочем ничего нового от болелы барсуков не узнал))0
Гризманн - JIoLLIAPA))))
В сборную не попал.
Во /\ох то))
А вот СпиноГрызман на месте))))
Бэйла нет - есть Месси
Буффона нет - есть Нойер
Пепе нет - есть Пике
Погбы/Канте нет - есть Иньеста
Сколько барсаглоров среди журналюг
Я думаю, Пике, Иньеста, Месси целый год не будут играть из-за травмы допустим, все равно их засунут сюда)
групповой этап лч 16/17: 27й
плеф-офф лч 15/16: 5й
евро-16: 51й
ла лига 16/17: 6й
ла лига 15/16: 5й
и где Игорь,Глушаков и Промес???)))
Антуан, плюнь на всё и на всех! Айда в Россию! В Спартак!
Месси?))),лол провалил,свалил,вернулся на место Гризли)!
По остальным базару ноль,все на месте.