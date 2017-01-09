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Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» признаны лучшими болельщиками года

Матч: ЛиверпульЛиверпуль4 : 3БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:05 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя

Фанаты «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» на церемонии ФИФА в Цюрихе признаны лучшими болельщиками года. Также в этой номинации на награду претендовали колоритные поклонники сборной Исландии и саппорт голландского «Ден Хага».

Болельщики «красных» и «шмелей» получили награду за совместное исполнение песни во время матча ЛЕ в честь памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо». Приз вручала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Ранее была представлена символическая сборная года ФИФА.

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