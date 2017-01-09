Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» признаны лучшими болельщиками года
Сегодня, 21:05 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя
Фанаты «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» на церемонии ФИФА в Цюрихе признаны лучшими болельщиками года. Также в этой номинации на награду претендовали колоритные поклонники сборной Исландии и саппорт голландского «Ден Хага».
Болельщики «красных» и «шмелей» получили награду за совместное исполнение песни во время матча ЛЕ в честь памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо». Приз вручала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
Ранее была представлена символическая сборная года ФИФА.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Не только Колосков против увеличения числа участников ЧМ. «Соккер.ру» объясняет позицию ФИФА, поскольку многие не поняли идею, которую завтра планируют одобрить.
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=xlrPeWSeYIw
Красавцы.