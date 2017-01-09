Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» признаны лучшими болельщиками года

Фанаты «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» на церемонии ФИФА в Цюрихе признаны лучшими болельщиками года. Также в этой номинации на награду претендовали колоритные поклонники сборной Исландии и саппорт голландского «Ден Хага».

Болельщики «красных» и «шмелей» получили награду за совместное исполнение песни во время матча ЛЕ в честь памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо». Приз вручала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Ранее была представлена символическая сборная года ФИФА.