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«Атлетико Насьональ» получил приз за честную игру

Соккер.Ру // Заграница: события, Атлетико Нас, Шапекоэнсе
Сегодня, 21:24 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя

«Атлетико Насьональ» награжден ФИФА призом за честную игру. Приз получил президент клуба. Колумбийцы отдали победу в Копа Судамерикана бразильскому «Шапекоэнсе», основной состав которого практически полностью разбился в авиакатастрофе, когда летел на матч с «Атлетико».

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