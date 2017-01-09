«Атлетико Насьональ» получил приз за честную игру

«Атлетико Насьональ» награжден ФИФА призом за честную игру. Приз получил президент клуба. Колумбийцы отдали победу в Копа Судамерикана бразильскому «Шапекоэнсе», основной состав которого практически полностью разбился в авиакатастрофе, когда летел на матч с «Атлетико».