«Атлетико Насьональ» получил приз за честную игру
Сегодня, 21:24 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя
«Атлетико Насьональ» награжден ФИФА призом за честную игру. Приз получил президент клуба. Колумбийцы отдали победу в Копа Судамерикана бразильскому «Шапекоэнсе», основной состав которого практически полностью разбился в авиакатастрофе, когда летел на матч с «Атлетико».
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