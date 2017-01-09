Раньери - тренер года по версии ФИФА
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Лестер Сити, Раньери Клаудио , Сантуш Фернанду , Зидан Зинедин
Сегодня, 21:29 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Итальянец обошел в борьбе за это звание наставника «Реала» Зинедина Зидана и рулевого сборной Португалии Фернанду Сантуша. Раньери, напомним, удалось выиграть прошлый сезон АПЛ вместе со скромным «Лестером».
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