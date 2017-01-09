Раньери - тренер года по версии ФИФА

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Итальянец обошел в борьбе за это звание наставника «Реала» Зинедина Зидана и рулевого сборной Португалии Фернанду Сантуша. Раньери, напомним, удалось выиграть прошлый сезон АПЛ вместе со скромным «Лестером».