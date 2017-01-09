Фаиз Субри - автор самого красивого гола 2016 года
Сегодня, 21:40 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя
Игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиз Субри стал автором самого красивого гола года по версии ФИФА. С полным списком претендентов на эту награду можете ознакомиться здесь.
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Не только Колосков против увеличения числа участников ЧМ. «Соккер.ру» объясняет позицию ФИФА, поскольку многие не поняли идею, которую завтра планируют одобрить.
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в котором он выступает.
Такие голефары каждый тур в Европе кладут.