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Фаиз Субри - автор самого красивого гола 2016 года

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 21:40 | Источник: Твиттер ФИФА | Редакция: Дмитрий Кристя

Игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиз Субри стал автором самого красивого гола года по версии ФИФА. С полным списком претендентов на эту награду можете ознакомиться здесь.

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