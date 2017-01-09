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Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА

Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Португалия, Роналду Криштиану, Гризманн Антуан, Месси Лионель
Сегодня, 21:51 | Источник: Твиттер ФИФА | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за это звание Роналду обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

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