Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА
Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Португалия, Роналду Криштиану, Гризманн Антуан, Месси Лионель
Сегодня, 21:51 | Источник: Твиттер ФИФА | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за это звание Роналду обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
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Станислав Горин
Не только Колосков против увеличения числа участников ЧМ. «Соккер.ру» объясняет позицию ФИФА, поскольку многие не поняли идею, которую завтра планируют одобрить.
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Как вы считаете?
Ведь он показал выдающиеся результаты за прошедший год.
А как он индивидуально выступил на Чемпионате Европы. Загляденье просто.
Человек занявший "почетное" место в шестом десятке среди всех игроков турнира, человек, которого кроме как в играх с Венгрией и Уэльсом (без двух ведущих игроков), нигде не видели, который даже в финале не играл.
Конечно, можно сказать что его незаслуженно сделали 51-м игроком, но ведь и в собственной сборной он стал только пятым, уступив даже молодому Ренату Санчешу.
А как он в Лиге чемпионов себя проявил. Просто на собственных плечах наверное тащил команду в финале с Атлетико и полуфинале с МанСити, о чём говорит его "феноменальная" статистика в этих матчах (0 голов, 0 голевых, 0 отборов)
Ну и невозможно не отметить его вклад в успех Суперкубка Европы...ой, простите, его же даже в заявке не было.
Опа. А что же получается? А где же Криштиану был лучшим тогда?
Выходит его наградили за трофеи команды? За то что Рамос вытащил Реалу Лигу чемпионов, а Эдер, Санчеш и Патрисиу Чемпионат Европы?
А почему тогда не наградили лучших игроков этих турниров?
А почему тогда в прошлом году Суареса с 5-ю трофеями за год и с голами в трёх финалах (в Лиге чемпионов вообще победный), даже не номинировали на лучшего?
Странно. Вопросы есть, а ответов нет.
Человек, который индивидуально не стал лучшим ни в одном турнире за год, получает в итоге приз.
Пиар страшное дело.
Как вы считаете?
Ведь он показал выдающиеся результаты за прошедший год.
А как он индивидуально выступил на Чемпионате Европы. Загляденье просто.
Человек занявший "почетное" место в шестом десятке среди всех игроков турнира, человек, которого кроме как в играх с Венгрией и Уэльсом (без двух ведущих игроков), нигде не видели, который даже в финале не играл.
Конечно, можно сказать что его незаслуженно сделали 51-м игроком, но ведь и в собственной сборной он стал только пятым, уступив даже молодому Ренату Санчешу.
А как он в Лиге чемпионов себя проявил. Просто на собственных плечах наверное тащил команду в финале с Атлетико и полуфинале с МанСити, о чём говорит его "феноменальная" статистика в этих матчах (0 голов, 0 голевых, 0 отборов)
Ну и невозможно не отметить его вклад в успех Суперкубка Европы...ой, простите, его же даже в заявке не было.
Опа. А что же получается? А где же Криштиану был лучшим тогда?
Выходит его наградили за трофеи команды? За то что Рамос вытащил Реалу Лигу чемпионов, а Эдер, Санчеш и Патрисиу Чемпионат Европы?
А почему тогда не наградили лучших игроков этих турниров?
А почему тогда в прошлом году Суареса с 5-ю трофеями за год и с голами в трёх финалах (в Лиге чемпионов вообще победный), даже не номинировали на лучшего?
Странно. Вопросы есть, а ответов нет.
Человек, который индивидуально не стал лучшим ни в одном турнире за год, получает в итоге приз.
Пиар страшное дело.
Лучшего бомбардира Европы нет даже в тройке.
Но зато выбрали Роналду, за выигранные Реалом и Португалией кубки, без его непосредственного участия в ответственных и решающих матчах.
Тот же Гризман вон хотя бы на ЧЕ стал лучшим. И бутсу взял на Евро. А Роналду что? ФИФА остаётся верным своим традициям.
По справедливости то понимаем, как должно быть на самом деле, ещё с далёкого 2008 года:
2008 - Роналду
2013 - Рибери
2014 - Нойер
2016 - Гризман/Суарес
Лучшего бомбардира Европы нет даже в тройке.
Но зато выбрали Роналду, за выигранные Реалом и Португалией кубки, без его непосредственного участия в ответственных и решающих матчах.
Тот же Гризман вон хотя бы на ЧЕ стал лучшим. И бутсу взял на Евро. А Роналду что? ФИФА остаётся верным своим традициям.
По справедливости то понимаем, как должно быть на самом деле, ещё с далёкого 2008 года:
2008 - Роналду
2013 - Рибери
2014 - Нойер
2016 - Гризман/Суарес
Просто у него жена и дети.
В Европе сейчас таких не выбирают.
Есть ощущение что кроме глорья на сайте ФИФА за него никто не голосовал.
Всюду в Европе и в мире правят голубизна и конечно Роналду для них,как эталон для пропоганды голубизны,так как его персофанов миллионы и большинство поменяют ориентацию из за любви к своему кумиру.
По другому в этом мире не бывает.Мир сошел с ума.
Роналду не только не лучший и в десятку не входит но зато голубой и богатый.
Надо быть терпимее к "героям" нашего времени)
Но тем не менее, даже если это и "командная игра", где "все трофее выигрывает команда", то будь добр, скажи, какое отношение, к примеру, в победе в финале че к команде имел роналду? Покричать за бровкой? Он тапа лайсменом устроился? Или асистентом на полставки устроился?