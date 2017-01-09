Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за это звание Роналду обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.