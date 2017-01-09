«Сток Сити» продлил контракт с Краучем

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продлил контракт с клубом. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2018 года.

В этом сезоне Крауч провел 12 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Также «гончары» собираются выкупить права на вратаря Ли Гранта.