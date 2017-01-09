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«Сток Сити» продлил контракт с Краучем

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Сток Сити, Крауч Питер
Сегодня, 22:03 | Источник: ФК "Сток Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продлил контракт с клубом. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2018 года.

В этом сезоне Крауч провел 12 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Также «гончары» собираются выкупить права на вратаря Ли Гранта.

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