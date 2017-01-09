«Сток Сити» продлил контракт с Краучем
Сегодня, 22:03 | Источник: ФК "Сток Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продлил контракт с клубом. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2018 года.
В этом сезоне Крауч провел 12 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Также «гончары» собираются выкупить права на вратаря Ли Гранта.
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