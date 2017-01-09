Акинфеев голосовал за Месси, Черчесов - за Роналду
Сегодня, 22:16 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев и главный тренер команды Станислав Черчесов выбирали тройку лучших игроков года для награды ФИФА на правах капитана национальной команды и наставника соответственно. Интересно, что Акинфеев поставил на первое место Лионеля Месси, а Черчесов - Криштиану Роналду, который в итоге и стал лучшим.
Тройка Черчесова: 1. Роналду. 2.Месси. 3.Буффон.
Тройка Акинфеева: 1. Месси. 2.Роналду. 3.Бэйл.
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А Игорян шарит.
А Игорян шарит.
Кристина-распиаренный гeй,ни больше ни меньше.
Криш выиграл ЧЕ-16, ЛЧ, Клубный ЧМ, причём забив больше всех. Или ты считаешь, что Роналду - не футбол? Тогда, что для тебя футбол? Л.Траоре???
Игорян выбрал футбол,Стасик выбрал стадную толерантность и гламур.
Был бы патриот, голосовал бы за Лосину.
А Игорян шарит.
Все ждут новых рекордов))