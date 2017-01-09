Акинфеев голосовал за Месси, Черчесов - за Роналду

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев и главный тренер команды Станислав Черчесов выбирали тройку лучших игроков года для награды ФИФА на правах капитана национальной команды и наставника соответственно. Интересно, что Акинфеев поставил на первое место Лионеля Месси, а Черчесов - Криштиану Роналду, который в итоге и стал лучшим.

Тройка Черчесова: 1. Роналду. 2.Месси. 3.Буффон.

Тройка Акинфеева: 1. Месси. 2.Роналду. 3.Бэйл.