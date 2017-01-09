Роналду и Месси не включили друг друга в свои тройки лучших игроков
Соккер.Ру // Заграница: игроки, Реал, Барселона, Месси Лионель, Роналду Криштиану, Суарес Луис, Неймар, Иньеста Андрес, Энрике Луис , Гвардиола Хосеп , Симеоне Диего , Бэйл Гарет, Модрич Лука, Рамос Серхио, Сантуш Фернанду , Зидан Зинедин , Раньери Клаудио
Вчера, 23:10 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Стал известен выбор Криштиану Роналду и Лионеля Месси в голосованиях за лучших игроков и тренеров прошедшего года.
Лучшим игроком года Роналду посчитал своего партнера по «Реалу» Гарета Бэйла. На второе место он поставил Луку Модрича, а на третье - Серхио Рамоса. Тройка тренеров по версии португальца выглядит так: 1. Фернанду Сантуш. 2. Зинедин Зидан. 3. Клаудио Раньери.
Месси же поставил на первое место Луиса Суареса. Далее, по его мнению, следуют Неймар и Андрес Иньеста. Лучшим наставником Месси назвал Луиса Энрике. Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне расположились на втором и третьем местах соответственно.
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так за что же ему давать ЗМ?
да было у него 2-3 сезона именно с хорошими цифрами,на этом все.
давай теперь каждому второму полузащитнику давать ЗМ?
достаточно посмотреть нарезки на ютубе.
Пеп взял 2 трофея в Германии,играл в 1/2 ЛЧ.
а почему та не включила месси? зависть?