Роналду и Месси не включили друг друга в свои тройки лучших игроков

Стал известен выбор Криштиану Роналду и Лионеля Месси в голосованиях за лучших игроков и тренеров прошедшего года.

Лучшим игроком года Роналду посчитал своего партнера по «Реалу» Гарета Бэйла. На второе место он поставил Луку Модрича, а на третье - Серхио Рамоса. Тройка тренеров по версии португальца выглядит так: 1. Фернанду Сантуш. 2. Зинедин Зидан. 3. Клаудио Раньери.

Месси же поставил на первое место Луиса Суареса. Далее, по его мнению, следуют Неймар и Андрес Иньеста. Лучшим наставником Месси назвал Луиса Энрике. Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне расположились на втором и третьем местах соответственно.