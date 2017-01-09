«Шальке» подписал бомбардира из «Нюрнберга»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Нюрнберг, Шальке-04, Бургшталлер Гуидо
Вчера, 23:20 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Шальке» договорился о покупке нападающего «Нюрнберга» Гуидо Бургшталлера. Завтра 27-летний игрок пройдет медосмотр, после чего станет полноправным игроком гельзенкирхенцев. Контракт форварда будет рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне Бургшталлер провел 18 матчей в Бундеслиге 2 и забил 14 голов.
Ранее сообщалось, что «Шальке» может расстаться со своим полузащитником Максом Майером, которого очень хочет заполучить «Тоттенхэм».
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