«Шальке» подписал бомбардира из «Нюрнберга»

«Шальке» договорился о покупке нападающего «Нюрнберга» Гуидо Бургшталлера. Завтра 27-летний игрок пройдет медосмотр, после чего станет полноправным игроком гельзенкирхенцев. Контракт форварда будет рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне Бургшталлер провел 18 матчей в Бундеслиге 2 и забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что «Шальке» может расстаться со своим полузащитником Максом Майером, которого очень хочет заполучить «Тоттенхэм».