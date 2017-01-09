Ремчуков: «В культурной столице должен быть не стадион, а стадионище»
Экс-председатель совета директоров «Анжи» Константин Ремчуков прокомментировал информацию о том, что на достройку стадиона на Крестовском острове в Петербурге выделено еще 2 млрд рублей.
«В культурной столице должен быть стадионище. Не стадион, а стадионище. Я не могу вам ответить, почему в вотчине президента и всей высшей российской бюрократии (процентов 90 — из Питера) вот так всё происходит. Ну, оно происходит так, поэтому сейчас отступать…
Это позор? Ну и что? Ну, это позор. Опять, вот, позор не позор. На балансе города стадион, город теперь после того, как его приняли, будет доводить до ума. Обязательства взяты перед чемпионатом мира, там важные матчи будут проходить. Путин там будет сидеть. Ну, „Зенит“ у нас самый богатый клуб, и явно Путин знает про расходы „Зенита“ и на покупку игроков, и на всё. „Зенит“ будет потом играть по какому-нибудь договору на этом стадионе. На балансе города, расходы государственные, а играть будет „Зенит“».
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С 1986 по 1987 стажировался в Пенсельванском университете (США)
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В 1996 году Ремчуков вошел в состав инвестиционного комитета шведского инвестиционного фонда SE Банка.
С 1997 по 1999 год занимал пост старшего вице-президента информационно-аналитического центра "НОВОКОМ". Был помощником президента финансово-промышленной группы "Саянский алюминий" Олега Дерипаски, затем возглавил высший научный совет "Базового элемента". Ушел из "Базэла" 17 июня 2003 года.
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В конце лета 2005 года Ремчуков приобрел у бизнесмена Бориса Березовского 100-процентный пакет акций закрытого акционерного общества "Независимая газета", выпускающего одноименную газету. Так как госслужащим нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, покупку Ремчуков оформил на Елену Ремчукову, свою жену. Он пообещал превратить газету в экономически эффективное и качественное издание по типу The Washington Post.
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Не позднее 2005 года Ремчуков стал председателем исполкома Попечительского совета Большого театра.
С 2006 — член-учредитель либерально-консервативного клуба "4 ноября".
С 2007 по 2009 — член Совета директоров Российской венчурной компании (РВК).
С апреля 2009 — постоянный участник передачи "Особое мнение" по понедельникам на "Эхе Москвы".
С ноября 2012 года председатель совета директоров футбольного клуба "Анжи".
С апреля 2013 года заместитель председателя Общественной палаты Москвы.
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И этот полулиберок который развел керимова на 1.5 лярда бакинских еще что то вякает?!
Зенит-арену стибзил у дагестанцев.
А во вторых, когда он развалится к чемпионату мира, и придется матчи переносить, вот это будет позорище.
Ну и в третьих. И зачем культурной столице с одной командой на город, такой "стадионище"?)) 15 тыщ и в петровский влезает.