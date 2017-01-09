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Ремчуков: «В культурной столице должен быть не стадион, а стадионище»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Зенит
Вчера, 23:35 | Источник: Echo.msk.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Экс-председатель совета директоров «Анжи» Константин Ремчуков прокомментировал информацию о том, что на достройку стадиона на Крестовском острове в Петербурге выделено еще 2 млрд рублей.

«В культурной столице должен быть стадионище. Не стадион, а стадионище. Я не могу вам ответить, почему в вотчине президента и всей высшей российской бюрократии (процентов 90 — из Питера) вот так всё происходит. Ну, оно происходит так, поэтому сейчас отступать…

Это позор? Ну и что? Ну, это позор. Опять, вот, позор не позор. На балансе города стадион, город теперь после того, как его приняли, будет доводить до ума. Обязательства взяты перед чемпионатом мира, там важные матчи будут проходить. Путин там будет сидеть. Ну, „Зенит“ у нас самый богатый клуб, и явно Путин знает про расходы „Зенита“ и на покупку игроков, и на всё. „Зенит“ будет потом играть по какому-нибудь договору на этом стадионе. На балансе города, расходы государственные, а играть будет „Зенит“».

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