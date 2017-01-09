Самедов прошел медосмотр вместе с дублем «Локомотива»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр
Вчера, 23:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прошел медосмотр вместе с футболистами дублирующего состава команды. Пока не разрешится ситуация с его трансфером в «Спартак», игрок будет тренироваться вместе с дублем. Возможно, ясность наступит 12 января, когда состоится встреча президента «Локо» Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров «Спартака» Александра Жиркова.
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Или они планируют его, как зенит одувана в Китай впарить?) Довыпендривается, бесплатно уйдет)