Самедов прошел медосмотр вместе с дублем «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прошел медосмотр вместе с футболистами дублирующего состава команды. Пока не разрешится ситуация с его трансфером в «Спартак», игрок будет тренироваться вместе с дублем. Возможно, ясность наступит 12 января, когда состоится встреча президента «Локо» Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров «Спартака» Александра Жиркова.