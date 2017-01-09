Батшуайи не хочет уходить в аренду в «Сток Сити»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи не хочет отправляться в аренду в «Сток Сити». Лондонцы планируют обменять бельгийца на форварда «гончаров» Фернандо Льоренте, такая инициатива исходит от главного тренера лондонцев Антонио Конте. Но Батшуайи не хочет покидать «Челси» и намерен до конца бороться за место в составе, несмотря на наличие в команде Диего Косты, который находится в фантастической форме.