Батшуайи не хочет уходить в аренду в «Сток Сити»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Челси, Льоренте Фернандо, Батшуайи Миши
Вчера, 23:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи не хочет отправляться в аренду в «Сток Сити». Лондонцы планируют обменять бельгийца на форварда «гончаров» Фернандо Льоренте, такая инициатива исходит от главного тренера лондонцев Антонио Конте. Но Батшуайи не хочет покидать «Челси» и намерен до конца бороться за место в составе, несмотря на наличие в команде Диего Косты, который находится в фантастической форме.
Другие материалы по теме:
Вчера
15:23 Слухи Халилович - в сфере трансферных интересов «Ромы» 4
12:12 Слухи Ниасс может сменить «Эвертон» на «Халл Сити» 0
10:38 Слухи МЮ претендует на хавбека «Монако» Бакайоко 4
00:56 Слухи Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити» 25
08 января 2017
23:44 Слухи Луческу нужен полузащитник «Вииторула» Марин 62
Или войдите через