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Батшуайи не хочет уходить в аренду в «Сток Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Челси, Льоренте Фернандо, Батшуайи Миши
Вчера, 23:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи не хочет отправляться в аренду в «Сток Сити». Лондонцы планируют обменять бельгийца на форварда «гончаров» Фернандо Льоренте, такая инициатива исходит от главного тренера лондонцев Антонио Конте. Но Батшуайи не хочет покидать «Челси» и намерен до конца бороться за место в составе, несмотря на наличие в команде Диего Косты, который находится в фантастической форме.

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