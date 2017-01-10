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Исинбаева: «Верим, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение
Сегодня, 00:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева надеется, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории. Сегодня Исинбаева принимала участие в церемонии награждения лучших игроков и тренеров года по версии ФИФА.

«Кончено, все с нетерпением ждут Кубка конфедераций и чемпионат мира. Мы все верим, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории».

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