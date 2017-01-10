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«Интер» оштрафовал Йоветича за интервью

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Севилья, Интер, Йоветич Стеван
Сегодня, 00:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Руководство «Интера» оштрафовало нападающего Стевана Йоветича за его недавнее интервью, в котором он пожаловался, что в итальянском клубе ему не давали шанса себя проявить. И хотя форвард уже договорился с «Севильей», «нерадзурри» все равно оштрафовали его перед уходом, так как слова Йоветича разозлили боссов «Интера».

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