«Интер» оштрафовал Йоветича за интервью

Руководство «Интера» оштрафовало нападающего Стевана Йоветича за его недавнее интервью, в котором он пожаловался, что в итальянском клубе ему не давали шанса себя проявить. И хотя форвард уже договорился с «Севильей», «нерадзурри» все равно оштрафовали его перед уходом, так как слова Йоветича разозлили боссов «Интера».