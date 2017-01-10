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Редондо хочет пойти по стопам Гвардиолы

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 00:31 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист сборной Аргентины, «Реала» и «Милана» Фернандо Редондо намерен начать тренерскую карьеру. Несмотря на его мадридское прошлое, Редондо является поклонником таланта Хосепа Гвардиолы и хочет пойти по его стопам на тренерской стезе. Сообщается, что аргентинец поедет в Испанию, чтобы пройти элитные тренерские курсы в Лас Росас. 

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