Редондо хочет пойти по стопам Гвардиолы
Сегодня, 00:31 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист сборной Аргентины, «Реала» и «Милана» Фернандо Редондо намерен начать тренерскую карьеру. Несмотря на его мадридское прошлое, Редондо является поклонником таланта Хосепа Гвардиолы и хочет пойти по его стопам на тренерской стезе. Сообщается, что аргентинец поедет в Испанию, чтобы пройти элитные тренерские курсы в Лас Росас.
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