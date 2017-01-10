Эдегор на 1.5 года отправится в «Херенвен»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Херенвен, Эдегор Мартин
Сегодня, 00:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в Голландии. 18-летний игрок будет арендован «Херенвеном» на 1.5 года этой зимой, но уже в июне «сливочные» смогут досрочно вернуть норвежца, если посчитают нужным. О переходе будет объявлено в ближайшее время.
Также на Эдегора претендовал «Ренн», но впоследствии боссы французского клуба отказались от идеи приобретения игрока.
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