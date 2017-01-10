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Миранчук: «Останусь ли в „Локомотиве“? Без комментариев»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Миранчук Алексей
Сегодня, 00:51 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопросы о своем будущем.

«Еще никто никуда не ушел. Сначала соберемся, пройдут сборы и ближе к чемпионату уже будет решение. Останусь ли я в „Локо“? Без комментариев».

Ранее сообщалось, что «Рубин» предлагает игроку 2.5 млн евро в год.

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