Миранчук: «Останусь ли в „Локомотиве“? Без комментариев»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопросы о своем будущем.

«Еще никто никуда не ушел. Сначала соберемся, пройдут сборы и ближе к чемпионату уже будет решение. Останусь ли я в „Локо“? Без комментариев».

Ранее сообщалось, что «Рубин» предлагает игроку 2.5 млн евро в год.