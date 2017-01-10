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Вице-президент «Барселоны»: «Нашим игрокам нужен был отдых»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Иньеста Андрес, Пике Жерар, Суарес Луис
Сегодня, 01:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал отсутствие игроков команды в Цюрихе на церемонии награждения лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА:

«Мы ценим физическое состояние наших игроков, и в данной ситуации им нужен был отдых. Все было согласовано коллективно. Мы хотим пройти в следующую стадию Кубка Испании, поэтому приняли такое решение.

У нас отличные отношения с ФИФА, они все поняли. Звонимир Бобан даже приехал встретить нас в аэропорту».

Напомним, на церемонию в Цюрихе не поехали четыре игрока «Барселоны» — Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста и Жерар Пике. Все они вошли в символическую сборную 2016 года по версии ФИФА.

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