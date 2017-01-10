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Лам: «У „Баварии“ давно не было столь явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов»

Матч: БаварияБавария-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Лам Филипп, Алькантара Тиаго
Сегодня, 01:25 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам рассказал о сборе команды в Дохе и отметил, что у клуба есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов:

«Команда отлично работает. Мы можем быть довольными, если не брать в расчет травму Тиаго Алькантары. Это, конечно, очень огорчает. Очень жаль, но у нас серьезный, подготовленный состав, так что в этом плане волноваться не о чем. Мы выкладываемся каждый день, чтобы решать самые высокие задачи. У нас уже давно не было такого явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов».

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ «Бавария» сыграет против «Арсенала».

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