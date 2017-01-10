Лам: «У „Баварии“ давно не было столь явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:25 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный
Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам рассказал о сборе команды в Дохе и отметил, что у клуба есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов:
«Команда отлично работает. Мы можем быть довольными, если не брать в расчет травму Тиаго Алькантары. Это, конечно, очень огорчает. Очень жаль, но у нас серьезный, подготовленный состав, так что в этом плане волноваться не о чем. Мы выкладываемся каждый день, чтобы решать самые высокие задачи. У нас уже давно не было такого явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов».
Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ «Бавария» сыграет против «Арсенала».
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