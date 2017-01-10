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Ибрагимович нарек себя следующим королем Швеции

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ибрагимович Златан
Сегодня, 02:20 | Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в своем Instagram выложил обработанную в редакторе фотографию, на которой он изображен в парадном королевском мундире.

«Карл XVII Густав», – подписал фото шведский форвард.

На данный момент королем Швеции является коронованный в 1973 году Карл XVI Густав. После него занять престол должна его дочь Виктория.

 

Carl XVII Guztaf

Фото опубликовано IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

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