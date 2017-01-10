Ибрагимович нарек себя следующим королем Швеции
Сегодня, 02:20 | Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в своем Instagram выложил обработанную в редакторе фотографию, на которой он изображен в парадном королевском мундире.
«Карл XVII Густав», – подписал фото шведский форвард.
На данный момент королем Швеции является коронованный в 1973 году Карл XVI Густав. После него занять престол должна его дочь Виктория.
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