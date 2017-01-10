«Ливерпуль» зимой не будет покупать Промеса

Руководство «Ливерпуля» отказалось от приобретения полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в зимнее трансферное окно.

По информации источника, наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп в ближайшее время не собирается подписывать 25-летнего хавбека. Вместо него, «Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за 17-летнего нападающего молодежной команды «Ноттингем Форест» Бена Бреретона.

Ранее Промес заявил, что не собирается покидать «Спартак» до завоевания с ним титула чемпиона России. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 2021 года.