Сарсания: «Зачем нужны „Спартак-2“ и „Зенит-2“?»

Футбольный агент Константин Сарсания отметил, что, учитывая трансферную политику «Зенита» и «Спартака», не видит смысла во вторых командах этих клубов:

«Что сейчас происходит на рынке? Особенность пока в том, что несколько сильных, статусных игроков наш чемпионат покинули – имею ввиду, прежде всего, [переход] Витселя и Ахмедова в Китай. Понятно, клубам и игрокам трансфер выгоден. Но пока, допустим, „Зенит“ потерю Витселя футболистом соответствующего уровня не восполнил. Клубы, на мой взгляд, берут игроков в обойму тех, кто как-то себя проявил в Премьер-Лиге.

В обойму новичков берут клубы, имеющие в ФНЛ вторые команды – вот что самое страшное. „Спартак“ приглашает Селихова и Джикию, а „Зенит“ – Лунева и Цаллагова. Для чего тогда „Спартак-2“ и „Зенит-2“? Зачем их держат в первой лиге?»

Сарсания также поделился мнением о возможном трансфере хавбека Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».