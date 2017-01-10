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«Херенвен» объявил об аренде хавбека «Реала» Эдегора

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферы, Реал, Херенвен, Эдегор Мартин
Сегодня, 03:20 | Источник: ФК "Херенвен" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор арендован «Херенвеном».

Официальный сайт голландского клуба сообщил, что презентация 18-летнего игрока начнется 10 января в 11.30 по местному времени на стадионе команды.

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