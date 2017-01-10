«Херенвен» объявил об аренде хавбека «Реала» Эдегора
Сегодня, 03:20 | Источник: ФК "Херенвен" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор арендован «Херенвеном».
Официальный сайт голландского клуба сообщил, что презентация 18-летнего игрока начнется 10 января в 11.30 по местному времени на стадионе команды.
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