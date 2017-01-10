Топ-клубы АПЛ интересуются Перишичем
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Перишич Иван
Сегодня, 03:37 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Интера» Иван Перишич оказался в сфере интересов ряда топ-клубов английского чемпионата.
Претендентами на 27-летнего хавбека являются «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт Перишича с миланским клубо истекает в 2020 году, но, согласно источнику, футболист хочет выступать в Лиге чемпионов, а «Интер» на данный момент не может гарантировать участие в этом турнире в следующем году.
Напомним, дубль Перишича в матче 19-го тура Серии A помог «Интеру» обыграть «Удинезе» (2:1).
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