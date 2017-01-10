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Сарсания: «У „Спартака“ не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Сарсания Константин
Сегодня, 04:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Константин Сарсания полагает, что у лидирующего в чемпионате России «Спартака» не самый лучший подбор игроков в лиге:

«Тренер [„Спартака“] провел хорошую работу. Плюс команде где-то повезло, некоторые матчи, по 1:0, просто вытащили. Но не бывает больших побед без везения. Я и сегодня скажу, что у красно-белых не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге. Команда стала действовать по-другому, играет в европейский, более агрессивный и быстрый, футбол. Еще один фактор – подсдулись конкуренты. У ЦСКА проблемы в обороне, в атаке нет форвардов, „Зенит“, потеряв сначала Гарая и Халка, а теперь и Витселя, долго ищет свою игру. „Ростов“ выступает на два фронта. Все это вкупе на руку „Спартаку“. Но на первое место все равно ставлю работу Карреры».

Напомним, что «Спартак» интересуется защитником московского «Динамо» Алексеем Козловым.

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