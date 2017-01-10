Рейнгольд: «По своему составу „Зенит“ не конкурент „Спартаку“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд убежден, что состав «Зенита» на данный момент уступает составу красно-белых:
«Остается ли „Зенит“ главным конкурентом „Спартака“? Все зависит от того, какая касса в наличии у Федуна. В Европе игрок более-менее хорошего уровня стоит 15 млн евро. Федун, как говорят, дал на усиление 30 млн. На это многих не купишь. Поэтому в первую очередь нужно забетонировать защиту — чтобы мышь не проскочила! Чтобы игроки действовали в унисон, чтобы были качественные крайние защитники, чтобы было трое центрбеков, без потери в качестве способных заменять друг друга. Надеюсь, всему этому поспособствует приход Джикии. На парня нагрузка ляжет приличная. Но у „Спартака“ будет шанс бороться. Подчеркну — бороться за победу в чемпионате России! О том, что „Спартак“ — чемпион, говорить нельзя.
У петербуржцев денег в три ковша больше, чем у „Спартака“. Они могут решить свои проблемы финансами. Однако в данный момент по своему составу „Зенит“, который покинул бельгиец Аксель Витсель, — не конкурент „Спартаку“. Но усиления будут, трансферная работа в самом разгаре. Сине-бело-голубые всегда достойно комплектовали состав, так что конкуренцию „Спартаку“ навяжут».
Ранее ветеран «Спартака» отметил, что хотел бы видеть в московском клубе игрока уровня Акселя Витселя.
Или войдите через
"Однако в данный момент по своему составу „Зенит“, который покинул бельгиец Аксель Витсель, — не конкурент „Спартаку“."
Рейнгольд совсем поехавший... то что вынесли 4-2 тарасовку к чертям собачьим, плюс ещё им повезло что в первом тайме не дали 100% штрафной за игру рукой вблизи ворот, плюс засчитали гол забитый с нарушения... это для него не конкурент? так бы вынесли свиней 5-0, как минимум, но спасибо судейки который в первом тайме все испортил в пользу спартачка...
В спартачке один Промес тащит свинарню с большой долей везения, а в Зените полно качественных игроков которые тарасовцам даже не снились, Жулиано, Мак, Шатов, Дзюба, Смольников, Хави Гарсия, потеря Витселя компенсируется однозначно, Луческу взял классного бразильца, а в бразильцах он знает толк...
p.s. хотя его фразу можно правильно понять, Зенит реально спартаку не конкурент, ибо конкуренты спартака это Амкар, Уфа, Терек, они будут бороться за ЛЕ, а реальные конкуренты Зенита это ЦСКА и Краснодар, здесь будет решаться кто выиграет чемпионат, и кому ещё достанется путевка в ЛЧ.