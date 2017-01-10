Рейнгольд: «По своему составу „Зенит“ не конкурент „Спартаку“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд убежден, что состав «Зенита» на данный момент уступает составу красно-белых:

«Остается ли „Зенит“ главным конкурентом „Спартака“? Все зависит от того, какая касса в наличии у Федуна. В Европе игрок более-менее хорошего уровня стоит 15 млн евро. Федун, как говорят, дал на усиление 30 млн. На это многих не купишь. Поэтому в первую очередь нужно забетонировать защиту — чтобы мышь не проскочила! Чтобы игроки действовали в унисон, чтобы были качественные крайние защитники, чтобы было трое центрбеков, без потери в качестве способных заменять друг друга. Надеюсь, всему этому поспособствует приход Джикии. На парня нагрузка ляжет приличная. Но у „Спартака“ будет шанс бороться. Подчеркну — бороться за победу в чемпионате России! О том, что „Спартак“ — чемпион, говорить нельзя.

У петербуржцев денег в три ковша больше, чем у „Спартака“. Они могут решить свои проблемы финансами. Однако в данный момент по своему составу „Зенит“, который покинул бельгиец Аксель Витсель, — не конкурент „Спартаку“. Но усиления будут, трансферная работа в самом разгаре. Сине-бело-голубые всегда достойно комплектовали состав, так что конкуренцию „Спартаку“ навяжут».

Ранее ветеран «Спартака» отметил, что хотел бы видеть в московском клубе игрока уровня Акселя Витселя.