Марадона: «Я разочарован Месси – невозможно бороться за что-то, сидя дома у телевизора»
Легендарный футболист Диего Марадона выразил недольство тем, что игроки «Барселоны» не приехали на церемонию вручения наград ФИФА:
«Я разочарован Месси – невозможно бороться за что-то или с кем-то, сидя дома у телевизора. А здесь ты можешь бороться. Я не знаю, почему „Барселона“ не посетила столь важное событие. У них есть свои приоритеты, и приоритетом стало отсутствие Месси. Я думаю, что если бы они были здесь [в Цюрихе], у них было бы больше шансов на победу, но они остались в Барселоне».
Напомним, что все четыре футболиста «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Андрес Иньеста вошли в символическую сборную года по версии ФИФА. Месси также претендовал на звание лучшего игрока года, но приз достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.
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Вот и вся разница между Роналду и Месси...!
Уверен на 1000%, если бы сейчас Роналду и др.футболисты Реала так поступили, барсуки тут не писали бы, что у Реала матч после завтра и т.д., а повесили бы всевозможные ярлыки на них!
Но я так же уверен, что игроки Королевского клуба никогда не опустились бы до вчерашнего поведения игроков Барсы...!
Пс. По поводу - " У них игра после завтра, и они не могли приехать"..!
У Гризманна уже на следующий день игра была назначена с Лас-Пальмасом, но он приехал как мужчина, а не повел себя как ******** Барселоны!
Вот и вся разница между Роналду и Месси...!
Уверен на 1000%, если бы сейчас Роналду и др.футболисты Реала так поступили, барсуки тут не писали бы, что у Реала матч после завтра и т.д., а повесили бы всевозможные ярлыки на них!
Но я так же уверен, что игроки Королевского клуба никогда не опустились бы до вчерашнего поведения игроков Барсы...!
Пс. По поводу - " У них игра после завтра, и они не могли приехать"..!
У Гризманна уже на следующий день игра была назначена с Лас-Пальмасом, но он приехал как мужчина, а не повел себя как ******** Барселоны!
"Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не поедет в Цюрих на церемонию вручения "Золотого мяча". Всё дело в том, что Роналду крайне не понравилось высказывание президента FIFA Зеппа Блаттера, который сказал, что Роналду тратится на свою прическу больше остальных футболистов. Помимо этого Блаттер отдал свое предпочтение форварду "Барселоны" Лионелю Месси."
Короткая же у вас глоров память.
Вот и вся разница между Роналду и Месси...!
Уверен на 1000%, если бы сейчас Роналду и др.футболисты Реала так поступили, барсуки тут не писали бы, что у Реала матч после завтра и т.д., а повесили бы всевозможные ярлыки на них!
Но я так же уверен, что игроки Королевского клуба никогда не опустились бы до вчерашнего поведения игроков Барсы...!
Пс. По поводу - " У них игра после завтра, и они не могли приехать"..!
У Гризманна уже на следующий день игра была назначена с Лас-Пальмасом, но он приехал как мужчина, а не повел себя как ******** Барселоны!
За что бороться?
Там что онлайн борьбы шла?)
Давно всем было понятно, что на этой проплаченной вечеринке все давно решено.
Слишком много внимания для Месси, о нем услышали так много, сколько мы не слышим о "Лучшем" игроке мира)))
Смотрите лучший и его глорики обидятся))
Месси и так для многих победитель, лучший бомбардир календарного года, лучший ассистент , показывает яркую игру, тянет команду, лидер сборной , без него даже всякие перу обыграть не могут ,что ещё нужно?
Наверное нужно теряться в важных матчах, ни одного гола в полуфиналах ЛЧ, ни одного полезного действия в финале ЛЧ, быть на 51-м месте в Европе, быть невидимкой в сборной, пропустить финал ЧЕ и за счёт партнеров героически поднять кубок)))
Вот наверное тогда на бумаге Лео бы признали лучшим)