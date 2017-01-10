Марадона: «Я разочарован Месси – невозможно бороться за что-то, сидя дома у телевизора»

Легендарный футболист Диего Марадона выразил недольство тем, что игроки «Барселоны» не приехали на церемонию вручения наград ФИФА:

«Я разочарован Месси – невозможно бороться за что-то или с кем-то, сидя дома у телевизора. А здесь ты можешь бороться. Я не знаю, почему „Барселона“ не посетила столь важное событие. У них есть свои приоритеты, и приоритетом стало отсутствие Месси. Я думаю, что если бы они были здесь [в Цюрихе], у них было бы больше шансов на победу, но они остались в Барселоне».

Напомним, что все четыре футболиста «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Андрес Иньеста вошли в символическую сборную года по версии ФИФА. Месси также претендовал на звание лучшего игрока года, но приз достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.