Президент «Лиона»: «Мы отказались от предложения „Ювентуса“ по Толиссо»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что французский клуб отказался продавать своего хавбека Корентина Толиссо в «Ювентус» за 30 млн евро:

«Да, контакт с „Ювентусом“ был. Но это не та сделка, которую мы планируем провести зимой, и нет никаких гарантий, что она состоится летом. Это правда, что мы отклонили несколько предложений по Толиссо».

Напомним, ранее сообщалось, что «Лион» намерен выручить с продажи Толиссо не менее 40 млн евро.