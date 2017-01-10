Президент «Лиона»: «Мы отказались от предложения „Ювентуса“ по Толиссо»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ювентус, Толиссо Корентин
Сегодня, 06:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что французский клуб отказался продавать своего хавбека Корентина Толиссо в «Ювентус» за 30 млн евро:
«Да, контакт с „Ювентусом“ был. Но это не та сделка, которую мы планируем провести зимой, и нет никаких гарантий, что она состоится летом. Это правда, что мы отклонили несколько предложений по Толиссо».
Напомним, ранее сообщалось, что «Лион» намерен выручить с продажи Толиссо не менее 40 млн евро.
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