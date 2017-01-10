«Ливерпуль» и «Валенсия» претендуют на Хесе

23-летний нападающий ПСЖ Хесе находится в сфере интересов «Валенсии» и «Ливерпуля».

Футболист недоволен своим положением в парижском клубе и рассчитывает покинуть команду в январе. Об этом сообщил агент игрока Армандо Уфарте.

Напомним, что в услугах Хесе также был заинтересован Лас-Пальмас.