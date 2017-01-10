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«Ливерпуль» и «Валенсия» претендуют на Хесе

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Валенсия, ПСЖ, Хесе
Сегодня, 07:10 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

23-летний нападающий ПСЖ Хесе находится в сфере интересов «Валенсии» и «Ливерпуля».

Футболист недоволен своим положением в парижском клубе и рассчитывает покинуть команду в январе. Об этом сообщил агент игрока Армандо Уфарте.

Напомним, что в услугах Хесе также был заинтересован Лас-Пальмас.

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