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Рейнгольд: «Ганчаренко в ЦСКА пошел на эшафот, как тренер он там „кончится“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Рейнгольд Валерий , Ганчаренко Виктор
Сегодня, 07:23 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в очередной раз выразил сомнение, что новый наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко сможет добиться успеха с московскими «армейцами»:

«В ЦСКА ничего нет. Команда разобранная. Виктора Ганчаренко мне искренне жаль. Как тренер он там „кончится“, и белорус должен понимать, что пошел на эшафот. Неясно, чем закончится эпопея с армейцами, ничего хорошего она не предвещает».

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