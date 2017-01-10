Рейнгольд: «Ганчаренко в ЦСКА пошел на эшафот, как тренер он там „кончится“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в очередной раз выразил сомнение, что новый наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко сможет добиться успеха с московскими «армейцами»:

«В ЦСКА ничего нет. Команда разобранная. Виктора Ганчаренко мне искренне жаль. Как тренер он там „кончится“, и белорус должен понимать, что пошел на эшафот. Неясно, чем закончится эпопея с армейцами, ничего хорошего она не предвещает».