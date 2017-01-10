Вайнцирль: «Конечно, „Шальке“ интересуют такие игроки как Бадштубер»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Бавария, Вайнцирль Маркус , Бадштубер Хольгер
Сегодня, 07:37 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал информацию о том, что защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер может пополнить состав клуба из Гельзенкирхена:
«Очевидно, что Бадштубер – сильный защитник. Конечно же, нас интересуют такие игроки и возможность их выступления за нашу команду».
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