Вайнцирль: «Конечно, „Шальке“ интересуют такие игроки как Бадштубер»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал информацию о том, что защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер может пополнить состав клуба из Гельзенкирхена:

«Очевидно, что Бадштубер – сильный защитник. Конечно же, нас интересуют такие игроки и возможность их выступления за нашу команду».