«Мидлсбро» готов расстаться с Даунингом
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Даунинг Стюарт, Каранка Айтор
Сегодня, 08:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка готов отпустить полузащитника Стюарта Даунинга в другой клуб на правах аренды в это трансферное окно.
32-летний хавбек в декабре потерял место в стартовом составе клуба и так и не вернул доверие рулевого команды.
При этом Даунинг спрашивал у Каранки, почему тот перестал выпускать его на поле, на что последний ответил ему с помощью детального видеоанализа индивидуальных ошибок футболиста на поле, добавив, что Стюарт не вписывается в схемы испанского специалиста.
Ранее пресс-служба «Боро» объявила о подписании экс-форварда «Астон Виллы» Руди Жестеде.
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