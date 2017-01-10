«Мидлсбро» готов расстаться с Даунингом

По информации британских СМИ, главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка готов отпустить полузащитника Стюарта Даунинга в другой клуб на правах аренды в это трансферное окно.

32-летний хавбек в декабре потерял место в стартовом составе клуба и так и не вернул доверие рулевого команды.

При этом Даунинг спрашивал у Каранки, почему тот перестал выпускать его на поле, на что последний ответил ему с помощью детального видеоанализа индивидуальных ошибок футболиста на поле, добавив, что Стюарт не вписывается в схемы испанского специалиста.

Ранее пресс-служба «Боро» объявила о подписании экс-форварда «Астон Виллы» Руди Жестеде.