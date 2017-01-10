Президент «Лиона»: «За Лаказетта нам предлагают от 40 до 70 млн евро»
Сегодня, 08:23 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал, что другие клубы предлагают «ткачам» за нападающего Александра Лаказетта солидные деньги:
«Конечно, Лаказетт незаменим. Как и Фекир, как и Толиссо, как и другие игроки, по которым мы имеем предложения.
На сегодняшний день у нас есть 6-7 предложений по нашим лучшим футболистам. Правда и то, что за Лаказетта нам предлагают от 40 до 70 млн евро».
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Он небось тоже в детстве зачитывался великим Мао))))