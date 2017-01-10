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Президент «Лиона»: «За Лаказетта нам предлагают от 40 до 70 млн евро»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Лаказетт Александр
Сегодня, 08:23 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал, что другие клубы предлагают «ткачам» за нападающего Александра Лаказетта солидные деньги:

«Конечно, Лаказетт незаменим. Как и Фекир, как и Толиссо, как и другие игроки, по которым мы имеем предложения.

На сегодняшний день у нас есть 6-7 предложений по нашим лучшим футболистам. Правда и то, что за Лаказетта нам предлагают от 40 до 70 млн евро».

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